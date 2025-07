Polizei Mettmann

POL-ME: Gestohlenes E-Bike geortet: Polizei fasst mutmaßlichen Hehler - 2507064

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Auf der A46 haben Kräfte der Autobahnpolizei Hilden am Sonntagabend, 13. Juli 2025, in Höhe des Autobahnkreuzes Hilden einen tatverdächtigen Hehler gestellt und festgenommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19:15 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei, weil sein E-Bike gestohlen wurde. Mit einer App konnte er den aktuellen Standort seines Rads feststellen und teilte diesen der Polizei mit.

So konnten Kräfte der Autobahnpolizei Hilden auf der A57 in Höhe des Rastplatzes Höfgen bei Haan im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung einen verdächtigen Mercedes Sprinter mit einem Anhänger und ukrainischen Kennzeichen feststellen. Die Polizistinnen und Polizisten hielten den Wagen an. Neben dem 35-jährigen ukrainischen Fahrer waren noch sieben weitere Personen in dem Auto. Im Laderaum befanden sich insgesamt acht auseinandergebaute E-Bikes und ein E-Scooter.

Die Einsatzkräften stellten bei einer Überprüfung fest, dass fünf der Räder beziehungsweise Roller zur Fahndung ausgeschriebenen waren und stellten alle sicher. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Hilden gebracht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell