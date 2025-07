Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte bestiehlt 84-Jährige in Haus: Polizei bittet um Hinweise - 2507075

Langenfeld (ots)

Am Dienstag, 15. Juli 2025, bestahl eine unbekannte junge Frau eine 84-Jährige in ihrem Haus in Langenfeld. Die Polizei ermittelt und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr wurde die Seniorin unmittelbar vor ihrer Wohnanschrift an der Straße "Hinter den Gärten" von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Unter dem Vorwand die Toilette benutzen zu wollen, verschaffte sie sich Zutritt zu dem Haus der Langenfelderin und verließ dieses kurze Zeit später.

Als die 84-Jährige bemerkte, dass zwei Schmuckkartuschen mit Modeschmuck entwendet wurden, alarmierte sie die Polizei, die die Unbekannte in einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen konnte.

Die Täterin wird beschrieben als:

- weiblich - ungefähr 1,70 Meter groß - 20 bis 30 Jahre alt - schlank - mit schwarzen Haaren, zu einem Dutt gebunden - mit südländischem Erscheinungsbild und leichtem Akzent - trug eine beige Strickjacke

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Langenfeld bittet um Hinweise unter 02173 288-6310.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

