POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2507079

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Dienstag, 15. Juli 2025, kam es in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein E-Scooter-Fahrer durch einen Sturz leicht verletzt wurde. Der 71-jährige Velberter befuhr gegen 14:20 Uhr mit seinem E-Scooter die Nevigeser Straße in Richtung der Innenstadt von Velbert. Nach seiner Aussage soll ein überholendes Auto direkt neben ihm gehupt haben, sodass er sich erschrocken habe und gegen den Bordstein gefahren sei. Das Auto entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

