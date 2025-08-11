PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person unter Alkoholeinfluss

Thalfang/Talling (ots)

In der Nacht von Samstag, 09.08.2025, auf Sonntag, 10.08.2025, kam es gegen 04:00 Uhr auf der L150 Höhe Talling zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person. Ein 19-jähriger Fahrer befuhr die L150 aus Richtung Thalfang kommend in Fahrtrichtung Büdlich. Er überholte mit hoher Geschwindigkeit einen anderen PKW. Beim Wiedereinscheren nach rechts, kam der Fahrer in den Rabatt, verlor die Kontrolle über den PKW, kollidierte mit zwei Bäumen und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem PKW gerettet werden. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und des Aufpralls wurde der Motor aus der Karosse gerissen. Am PKW entstand Totalschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Fahrer wurde mittels RTW in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Dort blieb er lediglich zur Überwachung über das Wochenende. Bei dem Fahrer wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr, ein RTW sowie die Polizei in Morbach. Der Unfall wurde durch eine neutrale Zeugin gesehen und auch gemeldet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
06533-9374-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

