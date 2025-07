Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - ET PRIOS deckt illegale Tabakgeschäfte auf - Zwei Kioske durchsucht - Bargeld, Schusswaffe, Fahrräder und Potenzmittel sichergestellt

Düsseldorf

Tatzeiten: Freitag, den 25. Juli 2025, 23:15 Uhr Sonntag, den 27. Juli 2025, 00:35 Uhr

Beamte des Einsatztrupp PRIOS (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) konnten in zwei Kiosken den weiteren Verkauf von illegalen Tabakerzeugnissen unterbinden. Im Rahmen von Dursuchungen wurden auch eine Schusswaffe, zwei Fahrräder, Potenzmittel sowie Bargeld sichergestellt. Eine Vielzahl von Strafanzeigen war die Folge.

Die szenekundigen Polizisten konnten im ersten Fall am Freitagabend durch Ermittlungen an Hinweise gelangen, die zu einem Kiosk an der Worringer Straße führten. Dort sollten E-Zigaretten ohne Steuerzeichen verkauft werden. Ausgestattet mit einem Durchsuchungsbeschluss konnten in den Geschäfts- und Lagerräumen illegale Tabakerzeugnisse im Wert von circa 100.000 Euro gefunden werden. Weiterhin wurden über 62.000 Euro Bargeld, circa 1.000 Tabletten an Potenzmitteln und zwei Fahrräder, die als gestohlen gemeldet waren, sichergestellt. Im zweiten Fall, der sich in der Nacht zu Sonntag ereignete, konnten die Beamten auf ähnliche Art und Weise Erkenntnisse gewinnen, die sie zu einem Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße brachten, aus welchem ebenfalls illegale Tabakerzeugnisse verkauft wurden. Auch hier wurden die Polizisten fündig. Eine Vielzahl von nicht legalen E-Zigaretten und eine "scharfe" Schusswaffe waren das Ergebnis. Gegen die Betreiber der Trinkhallen wurden Verfahren wegen Steuerhinterziehung und weitere entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

