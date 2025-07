Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Flucht vor Polizei endet mit Verkehrsunfall - Minderjähriger ohne Führerschein - Verdacht des Rollerdiebstahls

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, den 28. Juli 2025, 22:29 Uhr

Die Flucht vor der Polizei endete für einen Minderjährigen mit einem Verkehrsunfall. Der mögliche Grund: Er hat keinen Führerschein und steht im Verdacht den Roller entwendet zu haben. Der Junge wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Polizisten der Wache Wersten wollten gestern Abend einen Rollerfahrer an der Kreuzung In den Kötten/Kamper Weg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem die Beamten ihren Streifenwagen verlassen hatten, gab der Fahrer Gas und entzog sich der Kontrolle. Die Flucht sollte jedoch nicht von langer Dauer sein, denn der Junge kollidierte kurze Zeit später mit einem parkenden Pkw. Nach ärztlicher Untersuchung stellte sich heraus, dass der 17-jährige Düsseldorfer unverletzt blieb. Gründe für die Flucht sind vermutlich das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis sowie der Verdacht, dass der Roller gestohlen wurde. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der 17-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

