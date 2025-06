Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddieb nach Verfolgungsfahrt gestellt

Düren (ots)

Aufmerksamen Zeugen fielen in der Nacht zum Samstag gegen 00:40 Uhr zwei maskierte Personen in der Wewordenstraße in Düren auf, welche zwei Fahrräder auf einen bereitgestellten Pritschenwagen aufluden. Die hinzugerufenen Beamten konnten das Fahrzeug auf der Stürtzstraße fahrend feststellen. Statt den gegebenen Anhaltezeichen der Beamten Folge zu leisten, flüchtete der Fahrer über innerstädtische Straßen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung mehrerer rotlichtzeigender Ampeln bis in den Stadtteil Niederau. Hier fuhr er sich in einer Sackgasse fest und die Personen setzten ihre Flucht fußläufig durch die angrenzenden Gärten fort. Der Fahrer konnte schließlich durch die Polizeibeamten in einem Kellerabgang aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Der rumänische Staatsangehörige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein, sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Ein Eigentümer der beiden Fahrräder konnte bereits ermittelt werden, welcher sein Fahrrad zuvor als gestohlen gemeldet hat. Bei dem anderen Fahrrad handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke Fischer. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter 02421-9490.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell