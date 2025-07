Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Versuchter Diebstahl eines Motorrads - Zivilbeamte nehmen drei niederländische Tatverdächtige fest

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 26. Juli 2025, 01:35 Uhr

Ein verdächtiger Pkw, ein Motorrad, drei niederländische Männer und mehrere zivile Polizeibeamte sind die Zutaten eines erfolgreichen Einsatzes im Stadtteil Oberkassel.

Einem Zivilbeamten fiel auf der Düsseldorfer Straße gegen halb zwei ein niederländisches Fahrzeug auf, das gerade geparkt worden war. Während aus dem Fahrzeug zwei Niederländer im Alter von 18 und 20 Jahren ausstiegen, blieb der Fahrer (20) im Auto sitzen. Der Beamte forderte weitere Zivilkräfte des Einsatztrupps Mitte und Nord an, um die verdächtigen Männer zu observieren. Die beiden Niederländer gingen die Düsseldorfer Straße bis zur Ecke Carmenstraße entlang und nahmen ein dort stehendes Motorrad in Augenschein. Das Duo ging dann zurück zum geparkten Auto, holte einen Motorradhelm aus dem Kofferraum und begab sich zurück zum Motorrad. Hier knackten sie das Lenkradschloss und versuchten anschließend das Motorrad zu starten. Da ihnen dies offensichtlich nicht gelang, entfernten sich die Männer wieder und stiegen in den wartenden Pkw. Daraufhin griffen die Polizisten zu. Da die drei Niederländer auch nach mehrmaligen Aufforderungen nicht aus ihrem Pkw aussteigen wollten und um eine mögliche Flucht zu verhindern, schlugen die Polizisten die Scheiben des Kleinwagens ein. Die drei Insassen wurden festgenommen. In dem Fahrzeug konnten noch ein weiterer Motorradhelm und diverses Aufbruchwerkzeug sichergestellt werden.

