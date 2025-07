Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Pempelfort - Radfahrer kollidiert mit Pkw - Ein Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 26. Juli 2025, 19:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Pempelfort stießen ein Fahrrad und ein Pkw zusammen. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es kam während der Unfallaufnahme zu kurzzeitigen Sperrungen.

Ein 48-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf beabsichtigte von der Rheinseite aus das Josef-Beuys-Ufer an der Einmündung zur Oederallee in Richtung Altstadt zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 77-jähriger Düsseldorfer in seinem Mercedes am Josef-Beuys-Ufer in Richtung Norden. Hinter einer dortigen Mittelinsel wurde der Radfahrer vom Pkw erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt er schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Sperrungen. Ob der Radfahrer bei Rot die Fahrbahn überquerte bedarf weiterer Ermittlungen.

