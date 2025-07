Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Raub in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 25. Juli 2025, 11:00 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht dringend nach Zeugen eines Raubes in Golzheim von Freitagvormittag. Eine Unbekannte hatte sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung eines pflegebedürftigen Seniors verschafft. Kurze Zeit später bemerkte eine Angehörige des Opfers das Fehlen des Tresors.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamten des Fachkommissariats hielt sich der Senior am Freitag in seiner Wohnung an der Rottendamer Straße auf, als es an der Tür klingelte. Eine unbekannte Frau gab sich als Mitarbeiterin des für den Mann zuständigen Pflegedienstes aus, betrat die Wohnung und verwickelte den Senior in ein Gespräch. Etwa eine Stunde später kam eine Angehörige des Mannes und stellte fest, dass der Tresor aus der Wohnung entwendet worden war. Es entstand ein hoher Beuteschaden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Die Frau ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie sprach gebrochen Deutsch und trug ein helles Sommerkleid.

Angaben zu weiteren Personen konnte der Senior nicht machen.

Wer hat am Freitag, gegen 11:00 Uhr, an der Rotterdamer Straße verdächtige Personen und / oder verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Hinweise werden an das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell