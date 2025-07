Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - Einbruch in Schulgebäude - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 28. Juli 2025, 00:40 Uhr

Ein aufmerksamer Hausmeister machte die Leitstelle der Polizei auf einen möglichen Einbruch in einer Holthausener Schule aufmerksam. Die alarmierten Polizisten nahmen drei Tatverdächtige fest.

Der Hausmeister einer Schule in Holthausen bemerkte in der Nacht von Sonntag auf Montag, dass im Schulgebäude Licht brannte. Daraus schloss er, dass sich unbefugte Personen im Gebäude aufhielten oder aufgehalten hatten. Er setzte einen Notruf ab. An einer Seitentüre der Schule konnten frische Einbruchsspuren durch die Beamten festgestellt werden. Auch waren Zimmertüren im Gebäude zum Teil aufgehebelt worden. Bei der laufenden Fahndung griffen die Polizisten insgesamt drei Personen - einen 20-jährigen Mann aus Monheim, einen 19 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz sowie einen 16-Jähriger Düsseldorfer - in der Nähe auf. Sie führten eine Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut aus der Schule sowie Einbruchswerkzeug bei sich. Die 19 und 20 Jahre alten Männer wurden festgenommen. Der 16-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell