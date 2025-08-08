PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am ALDI-Markt in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am 08.08.2025, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die rechte Fahrzeugseite des geparkten Peugeot C / 2008 auf dem ALDI Parkplatz in Birkenfeld. Der geschädigte PKW stand auf dem ALDI Parkplatz in unmittelbarer Nähe des gegenüberliegenden Takko-Marktes. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

