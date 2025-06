Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Brand in Calwer Innenstadt endet glimpflich

Mehrere Feuerstellen in leerstehendem Haus

Calw (ots)

Calw. Aufmerksame Anwohner hatten am frühen Donnerstagmorgen die Rauchentwicklung im Bereich Torgasse und Altburger Straße in der Calwer Innenstadt wahrgenommen und um 3.33 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Schnell trafen 44 Brandschutzkräfte der Feuerwehrabteilungen Calw, Hirsau und Stammheim mit insgesamt 11 Fahrzeugen am Ort des Geschehens ein und lokalisierten das betroffene, leerstehende Gebäude in der Torgasse. "Zunächst aus einem Fenster im Obergeschoss und kurz danach aus allen Fenstern aufsteigender Rauch bestätigte sichtbar einen Brand", fasste Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Marcus Frank zusammen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in diesem Bereich ließ er deshalb die Drehleiter aus Weil der Stadt nachalarmieren, da für das näher stationierte Teleskopmastfahrzeug der Feuerwehr Althengstett die Aufstellfläche in den engen Gassen fehlte. Die Calwer Drehleiter bezog unterdessen in der Torgasse Position. "Aufgrund der Lage haben wir aus Richtung Torgasse und Altburger Straße zwei Wege für den Löschangriff aufgebaut", erläuterte der Stadtbrandmeister. Der erste Trupp unter Atemschutz konnte dann zügig das erste Feuer ablöschen und machte im Zuge der Erkundung im Gebäude weitere Brandstellen aus. Insgesamt waren letztlich sechs Trupps unter Atemschutz im Gebäude gefordert, um Nachlöscharbeiten und Kontrollen durchzuführen. Während die Drehleiter aus dem Nachbarkreis nicht mehr eingreifen musste, war aufgrund der hochsensiblen Situation mit Bebauung und benachbartem Seniorenzentrum auch Kreisbrandmeister André Weiss vor Ort. Zudem begleitete die Polizei den Einsatz und wird im Nachgang zur Brandursache ermitteln. In Bereitschaft standen zudem Rettungsdienst sowie der DRK-Ortsverein Calw mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften. "Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und wir haben im Inneren aufgrund der Baufälligkeit Gehbohlen ausgelegt", zog Frank am frühen Morgen ein erstes Resümee. Vor diesem Hintergrund veranlasste die Polizei schließlich die sogenannte Eigentumssicherung, mit der ein Zugang in das Haus verschlossen wird.

