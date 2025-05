Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Feuerwehr kann Ausbreiten eines Dachstuhlbrandes verhindern

Keine Verletzten

300.000 Euro Sachschaden

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Haiterbach (Landkreis Calw) (ots)

In der Ortsdurchfahrt von Haiterbach geriet am Sonntag gegen 18:20 Uhr ein Dachstuhl in Brand. Anwohner bzw. Bewohner von Haiterbach bemerkten die Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Nagolder Straße und alarmierten umgehend die Feuerwehr aus Haiterbach. "Bereits auf der Anfahrt sahen wir eine starke Rauchentwicklung auf der Straßen abgewandten Seite, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Haiterbach Jan Schübel. "Beim Eintreffen wurden wir informiert, dass sich bereits alle 29 Bewohner der fünf Wohnungen nicht mehr im Gebäude befanden und in Sicherheit gebracht worden waren. Somit konnten wir umgehend mit der Brandbekämpfung beginnen," ergänzt der Einsatzleiter.

Ein Atemschutztrupp wurde mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Ein weiterer Angriffstrupp leitete über die Steckleiter auf einem Balkon eine zweite Brandbekämpfung mit einem weiteren C-Rohr auf der Dachseite ein.

Drehleiter aus Nagold unterstützte bei der Brandbekämpfung. Bei einem Dachstuhlbrand wird automatisch die Drehleiter der Feuerwehr Nagold mitalarmiert, die nach dem Eintreffen sofort mit der Brandbekämpfung von oben begann. "Somit konnten wir nun von drei Stellen umgehend ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern und hatten in einem frühen Stadium den Brand schnell unter Kontrolle", so Schübel zum Einsatzverlauf der Feuerwehr.

Rettung der Bewohner durch aufmerksame Bürger. Ein Haiterbacher Bürger, der zum richtigen Zeitpunkt mit seinem Auto die Ortsdurchfahrt nutze und einem Anwohner ist es zu verdanken, dass rechtzeitig alle Familien mit teilweise vielen Kleinkindern das Gebäude verlassen haben. Diese haben durch Klingeln und Rufen das zügige Räumen der gesamten Wohnungen eingeleitet und unterstützt.

Die Bürgermeisterin Kerstin Brenner dankte den Einsatzkräften vor Ort für ihr schnelles Eingreifen und ist froh, dass keine Bewohner verletzt wurden und Schlimmeres verhindert, werden konnten. Die Stadt Haiterbach organisierte für einen Teil der Familien entsprechende Unterkünfte, da nicht alle Familien in die Wohnungen zurückkehren können.

Mit insgesamt 50 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf und Nagold vor Ort. Darüber hinaus der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und drei Personen sowie die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes Ortsverein Nagold/Wildberg mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften. Die Einsatzkräfte kümmerten sich intensiv um die Betreuung der betroffenen Bewohner. Hierbei wurden sie durch zwei Einsatzkräfte der PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) des Ladkreises Calw unterstützt.

Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 300.000 Euro. Während des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Nachlöscharbeiten und Brandnachschau dauern in die Nacht hinein an.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell