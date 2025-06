Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Schwelbrand nach Blitzeinschlag

Hausbesitzer entdecken Gefahr im Obergeschoss/Feuerwehr öffnet Dachstuhl

Calw (ots)

Bad Liebenzell-Unterlengenhardt. Das Gewitter am heutigen Mittwochmorgen hat Spuren hinterlassen. In Unterlengenhardt verursachte ein Blitzeinschlag einen Schwelbrand in der Dachhaut eines Einfamilienhauses am Ortsrand. Erkannt wurde die Gefahr von den Hausbesitzern selbst, als sie den Rauchmelder hörten und im Obergeschoss eine beschädigte Zimmerdecke bemerkten und Brandgeruch wahrnahmen. Um kurz vor 9 Uhr alarmierten sie die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus den Abteilungen Unterlengenhardt, Bad Liebenzell, Maisenbach und Beinberg zum Einsatzort eilte. Parallel dazu war außerdem die Überlandhilfe der Feuerwehr Schömberg alarmiert worden, die mit vier Fahrzeugen, vor allem der Drehleiter und 20 Brandschutzkräften anrückte. "Da eine Rauchentwicklung aus dem Dach sichtbar war, haben wir über die Drehleiter die Dachhaut geöffnet, um die Ursache dafür zu finden, während ein Trupp unter Atemschutz im Inneren des Hauses zur Erkundung und möglichem Löschangriff vordrang", fasste Schömbergs Kommandant Rainer Zillinger die Anfangssituation zusammen, in deren Verlauf das Gebäude zudem vom Stromnetz genommen wurde. Schließlich konnte die angeschmorte Leitung im Dachstuhl lokalisiert und noch größerer Schaden verhindert werden. Eine Herausforderung stellten dabei die Holzspäne dar, mit denen der Zwischenraum von Dachziegeln und Zimmerdecke im Inneren verfüllt war, fördern diese doch den Fortgang eines Schwelbrandes. Nach Wässerung der bereits verbrannten Holzspäne und durch die Wärmebildkamera erkennbare Abkühlung der Brandstelle, entfernten die Feuerwehrleute weitere Dachziegel, um Glutnester auszuschließen. "Wir sichern die Ziegel, um später das Dach wieder schließen zu können", sagte Bad Liebenzells stellvertretender Kommandant und Einsatzleiter Jens Schlotz. Letztlich übernahm dieses Vorhaben ein Zimmereibetrieb, den der Hausbesitzer beauftragt hatte. Zwischenzeitlich war der Rettungsdienst alarmiert worden, da sich ein Feuerwehrmann verletzt hatte und unweit des Einsatzortes ohne Zusammenhang zu dem Brandereignis eine Person bewusstlos wurde. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 11.30 Uhr konnten die Feuerwehren, darunter auch der diensthabende Kreisbrandmeister André Weiss, den Einsatz vor Ort, der zudem von zwei Polizeibeamten begleitet wurde, beenden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell