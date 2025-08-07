PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B41 Höhe Burger King

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwochabend, den 06.08.2025, gegen 21:20 Uhr kam es auf der B41 in Höhe des Burger Kings zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die B41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Fischbach. Ein bisher unbekannter Fahrer befuhr die B41 ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung als dieser in Höhe der Abfahrt Burger King mit überhöhter Geschwindigkeit unzulässig rechts überholte und mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zusammenstieß. Anschließend fuhr der Beschuldigte davon ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es handelte sich vermutlich um einen weißen PKW (Kombi). Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

