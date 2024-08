Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Spritztour endet in Notaufnahme

Lahr, Reichenbach (ots)

Eine unbefugte abendliche Ausfahrt mit einem Leichtkraftrad hat am Sonntagabend für zwei jugendliche Mädchen in der Notaufnahme ihr Ende gefunden. Eine 15-Jährige kam hierbei gegen 20:30 Uhr zusammen mit einer zwei Jahre älteren Sozia außerhalb des Ortskerns zu Fall, wodurch sich die beiden Jugendlichen leichte Verletzungen eingehandelt haben und zur Behandlung in ein Krankenhaus mussten. Wie die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln konnten, war das Zweirad weder zugelassen noch versichert. Ferner ist die 15-Jährige mutmaßliche Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihr stehen nun verschiedene Ermittlungsverfahren ins Haus. Der Sachschaden am Zweirad wird auf etwa 500 Euro beziffert.

/wo

