POL-HI: Polizist nimmt in seiner Freizeit flüchtigen Ladendieb fest

Hildesheim (ots) - DUINGEN (rin) - Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich am Nachmittag des 28.07.2025 in zwei Fällen Pkw im Warweg in Duingen beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Beamte des Polizeikommissariats Alfeld hatten am Montagabend zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Demnach hatte mindestens ein Unbekannter am Warweg auf einem Parkplatz zwei Pkw beschädigt. Ein Renault ...

