Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 16.04.2025, gegen 21.55 Uhr, betrat ein maskierter, männlicher Einzeltäter einen, an der Bahnhofstraße in Voerde befindlichen Lebensmittelmarkt. Dabei bedrohte er mit einer mitgeführten Schusswaffe die anwesenden Personen. Anschließend brach er eine Kasse auf und raubte den Kasseninhalt. Anschließend flüchtete der Räuber fußläufig aus dem Geschäft in Richtung Rönskenstraße. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle Oberbekleidung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder dessen weiterem Fluchtweg machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dinslaken (02064-6220) zu melden.

