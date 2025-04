POL-WES: Alpen - Fahrradcodieraktion der Polizei beim Frühlings- und Streetfood-Festival

Kamp-Lintfort/Rheinberg (ots) - Am 16. April gegen kurz nach 1 Uhr kam es auf der Kamper Straße in Kamp-Lintfort zur Detonation eines Knallkörpers am Fenster einer Wohnung. Das Fenster wurde dadurch stark beschädigt. Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich ein Verdacht gegen einen 32-jährigen Mann aus Rheinberg. ...

mehr