POL-WES: Moers - Landrat Ingo Brohl dankt Helfern

Alpen (ots) - Im Rahmen des Alpener Frühligsfestes / Streetfood-Festivals bieten die Beamten des Bezirksdienst West am Sonntag den 27. April 2025, in der Zeit von 12 bis 15 Uhr Fahrradcodierungen an. Die Fahrradcodierungen werden am Seiteneingang des Alpener Rathauses, Rathausstraße 5 in Alpen, durchgeführt. ...

