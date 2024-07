POL-AA: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen zu Polizeieinsatz im Zuge einer Musikveranstaltung in Bopfingen

Aalen (ots) - Winnenden: Radfahrer stürzt wegen defekter Bremsen Gegen 12:40 Uhr fuhr am Freitag eine 33-Jährige mit ihrem Audi in der Mühltorstraße. Sie wollte nach links abbiegen und kündigte dies auch rechtzeitig mit dem Blinker an. Als sie sich bereits im Abbiegevorgang befand, fuhr ein 11-jähriges Kind an dem Pkw vorbei uns stieß vorne links gegen das Auto. Das Kind konnte nicht rechtzeitig anhalten, da die ...

