Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beißvorfall zwischen Hunden endet mit Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Riol (ots)

Im Bereich des Parkplatzes "Zur Talstation" am Triolago in Riol kam es am Dienstag, dem 05.08.2025 gegen 16:45 Uhr, zu einem außergewöhnlichen Vorfall.

Nach Angaben der Beteiligten griff der angeleinte Border Collie einer Frau einen ebenfalls angeleinten Schäferhund an, als dieser in geringem Abstand mit seinem Halter an ihm vorbeiging. Der Besitzer des Schäferhundes ergriff sofort den Border Collie und drückte ihn zu Boden, um den Angriff auf seinen Hund zu unterbinden. Dabei wurde er ebenfalls in das Bein gebissen, ohne das jedoch eine sichtbare Verletzung entstanden war.

Nach dem Vorfall wollte der Geschädigte des Hundebisses einen Personalienaustausch durchführen und informierte zugleich die Polizei. Die andere Partei, ein niederländisches Paar, begab sich jedoch zu ihrem Fahrzeug und wollte die Örtlichkeit umgehend verlassen. Zunächst stellte der Geschädigte sein Fahrzeug als Blockade auf den Weg. Als das niederländische Fahrzeug versuchte dieses zu Umfahren, stellte er sich selbst in den Weg, um diesen zusätzlich zu versperren. Da sich das Fahrzeug weiter näherte, entnahm er aus seinem eigenen Fahrzeug eine Schreckschusswaffe und hielt diese drohend vor sich in Richtung Fahrzeug. Die parallel eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schweich konnte die Situation unter Kontrolle bringen. Der Waffenträger konnte eine entsprechende Erlaubnis vorlegen. Gegen alle Beteiligten laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme, Tel.: 06502/9157-0.

