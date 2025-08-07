PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Autofahrern am Trierer Pacelliufer - Fahrer flüchtet!

Trier (ots)

Am Mittwochabend, dem 06.08.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Pacelliufer/Südallee in Trier zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Autofahrern. Die Beteiligten standen zu diesem Zeitpunkt mit ihren Fahrzeugen an einer roten Ampel. Der Fahrer eines roten Mini Coopers schlug hierbei einer anderen Person mit der Faust mehrfach ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer des roten Mini Cooper geben können, sich unter der Telefonnummer 0651-983-44150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
0651-983-44150

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 00:45

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B41 Höhe Burger King

    Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwochabend, den 06.08.2025, gegen 21:20 Uhr kam es auf der B41 in Höhe des Burger Kings zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die B41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Fischbach. Ein bisher unbekannter Fahrer befuhr die B41 ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung als dieser in Höhe der Abfahrt Burger King mit ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:15

    POL-PDTR: Beißvorfall zwischen Hunden endet mit Bedrohung mit Schreckschusswaffe

    Riol (ots) - Im Bereich des Parkplatzes "Zur Talstation" am Triolago in Riol kam es am Dienstag, dem 05.08.2025 gegen 16:45 Uhr, zu einem außergewöhnlichen Vorfall. Nach Angaben der Beteiligten griff der angeleinte Border Collie einer Frau einen ebenfalls angeleinten Schäferhund an, als dieser in geringem Abstand mit seinem Halter an ihm vorbeiging. Der Besitzer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren