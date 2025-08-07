Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Autofahrern am Trierer Pacelliufer - Fahrer flüchtet!

Trier (ots)

Am Mittwochabend, dem 06.08.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Pacelliufer/Südallee in Trier zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Autofahrern. Die Beteiligten standen zu diesem Zeitpunkt mit ihren Fahrzeugen an einer roten Ampel. Der Fahrer eines roten Mini Coopers schlug hierbei einer anderen Person mit der Faust mehrfach ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer des roten Mini Cooper geben können, sich unter der Telefonnummer 0651-983-44150 zu melden.

