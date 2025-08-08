Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall Personenschaden auf der B51

Ayl (ots)

Am 08.08.2025 kam es auf der B51, zwischen Ayl und Saarburg, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw mit Anhänger, die oben genannte Strecke und bremste auf Höhe einer Haltebucht ab, um anschließend auf einen dortigen Parkplatz zu fahren. Der nachfolgende Pkw konnte noch rechtzeitig bremsen. Der hinter diesem Pkw fahrende Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. In der Folge musste das hinter dem Motorrad fahrende Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen. Auch hier kam es zu einem Auffahrunfall durch den dahinter befindlichen PKW. Zuletzt fährt auch auf diese verunfallten Fahrzeuge ein weiterer PKW auf. Die Insassen der PKW verblieben unverletzt. Der Motoradfahrer erlitt bei dem Aufprall diverse Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten musste die Unfallörtlichkeit teilgesperrt werden.

Im Einsatz haben sich ein Rettungswagen mit Notarzt, sowie die Polizei Saarburg befunden.

