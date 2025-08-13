Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flüchtige Motocrossmaschinen in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025 um 19:10Uhr fielen der Streife zwei Motocrossmaschinen ohne amtliche Kennzeichen im Bereich der Esso-Tankstelle, 55768 Hoppstädten-Weiersbach im öffentlichen Verkehrsraum auf. Nach Erblicken der Streife ergriffen die beiden Motocrossfahrer die Flucht in Richtung Waldgebiet Fissler-Werk. Beschreibung 1: weiß /neongrüne Crossmaschine, Fahrer: weiß/neongrüner Helm, helle, lange Hose, Oberteil mit neongrünem Muster an den Ellbogen Beschreibung 2: schwarz/rote Crossmaschine, Fahrer: dunkler Helm, dunkle lange Hose, blaues T-Shirt, schwarzer Rucksack

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

