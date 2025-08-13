PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flüchtige Motocrossmaschinen in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025 um 19:10Uhr fielen der Streife zwei Motocrossmaschinen ohne amtliche Kennzeichen im Bereich der Esso-Tankstelle, 55768 Hoppstädten-Weiersbach im öffentlichen Verkehrsraum auf. Nach Erblicken der Streife ergriffen die beiden Motocrossfahrer die Flucht in Richtung Waldgebiet Fissler-Werk. Beschreibung 1: weiß /neongrüne Crossmaschine, Fahrer: weiß/neongrüner Helm, helle, lange Hose, Oberteil mit neongrünem Muster an den Ellbogen Beschreibung 2: schwarz/rote Crossmaschine, Fahrer: dunkler Helm, dunkle lange Hose, blaues T-Shirt, schwarzer Rucksack

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Telefax: 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 14:53

    POL-PDTR: Verpuffung in einer Brennerei- bitte Fenster und Türen geschlossen halten

    Mehring (ots) - Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz bei einer Brennerei in der Deierbachstraße in Mehring. Dort kam es nach ersten Angaben zu einer Verpuffung in der Brennerei, wobei eine Person schwerverletzt wurde. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern noch an. Der Gefahrenbereich wird großräumig abgesperrt. Die Einsatzleitung bittet alle ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 20:34

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in der Ortslage Reinsfeld

    Reinsfeld (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025 gegen 18:24 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen an der Ortsdurchfahrt Reinsfeld. Der Unfallbeteiligte PKW befuhr die Hunsrückstraße kommend von der B 407 und bog linksseitig in die dortige Renusstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit zwei Fußgängerinnen, welche zu diesem Zeitpunkt die ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 05:23

    POL-PDTR: Erfolgreiche Vermisstensuche nach 83-jähriger Frau

    Schweich (ots) - Am Montagabend, den 11.08.2025, wurde die Polizeiinspektion Schweich darüber informiert, dass eine 83-jährige Bewohnerin des Seniorenheims St. Josef, vermutlich bereits seit den Mittagsstunden, von dort aus abgängig sei. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung der Polizeiinspektionen Schweich, Trier, der Polizeiautobahnstation ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren