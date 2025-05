Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250505.2 Kiel: Polizei führte Verkehrskontrollen durch

Kiel (ots)

Am 30. April, am 02. und am 04. Mai führte die Polizei erneut Verkehrskontrollen im Kieler Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Überprüfung von Fahrrad- und Autofahrern. Die Kontrollen dienen dazu die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr zu erhöhen und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen.

Gestern fanden stationäre Verkehrskontrollen an mehreren Kontrollorten (Preetzer Straße, Gablenzstraße, Wiener Allee, Werftstraße) auf dem Ostufer statt, bei der Einsatzkräfte des 4. Reviers rund 110 Personen überprüften. Dabei wurden Verstöße wie die Nutzung des Handys am Steuer, Nichtanlegen des Sicherheitsgurts, TÜV-Verstöße sowie das Fahren ohne Sitzerhöhung bei Kindern festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Einige Fahrzeuge wiesen Mängel auf, welche die Sicherheit der Fahrzeuge beeinträchtigen. Die Fahrer erhielten einen Kontrollbericht und müssen nun innerhalb von zehn Tagen bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nachweisen, dass die Mängel wurden.

Freitag kontrollierten weitere Einsatzkräfte des 4. Reviers den Radverkehr unter anderem an der Hörnbrücke, der Schwentinebrücke und der Werftstraße sowie im Bereich mehrerer Schulen. 14 der insgesamt rund 80 kontrollierten Räder wiesen technische Mängel auf, so dass die Fahrerinnen und Fahrer ebenfalls Kontrollberichte erhielten und die Mängel beheben lassen müssen. Auf neun Nutzerinnen und Nutzer von Fahrrädern beziehungsweise E-Scootern kommen Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, da sie auf Gehwegen beziehungsweise entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhren oder ein Handy während der Fahrt nutzten.

Im Rahmen des Einsatzes am vergangenen Mittwoch unter Leitung des 2. Polizeireviers Kiel mit Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes kontrollierten die Einsatzkräfte vormittags insgesamt 71 Personen im Bereich der Bergstraße sowie am Stresemannplatz. Dabei wurden 63 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei den Fahrrad- und Elektrokleinstfahrzeug-Nutzenden stellten sie Verstöße wie verbotswidrige Handynutzung, Missachtung des Rotlichts, Fahren auf der falschen Radwegseite sowie gegen das Durchfahrtsverbot fest.

Die Polizeidirektion Kiel wertet die Kontrollen als Erfolg: Die meisten Verkehrsteilnehmenden zeigten sich einsichtig und begrüßten die Maßnahmen. Die konsequente Überwachung und Kontrolle im Straßenverkehr trägt maßgeblich dazu bei, Unfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch weiterhin gleichartige Kontrollen durchführen.

Katharina Philipsen

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell