Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verpuffung in einer Brennerei- bitte Fenster und Türen geschlossen halten

Mehring (ots)

Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz bei einer Brennerei in der Deierbachstraße in Mehring. Dort kam es nach ersten Angaben zu einer Verpuffung in der Brennerei, wobei eine Person schwerverletzt wurde. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern noch an. Der Gefahrenbereich wird großräumig abgesperrt. Die Einsatzleitung bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner in der Umgebung die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem muss die nahegelegene B53 zur Gewährleistung der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

