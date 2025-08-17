Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kiosk

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei Jena gemeldet, dass der Kiosk Unterm Markt im Stadtzentrum aufgebrochen wurde. Vor Ort eingetroffen stellten die Beamten fest, dass die Eingangstür mit Gewalt aufgebogen wurde. Aus dem Kiosk wurden mehrere Stangen Zigaretten entwendet und die Zugangstür wurde beschädigt. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, dass in der Nacht gegen 2 Uhr mehrere junge Männer vor dem Kiosk standen und heftig an der Tür rüttelten. Es ist anzunehmen, dass es sich hierbei um die Täter handelt. Die Personen unterhielten sich in gebrochenem Deutsch. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

