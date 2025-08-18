PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit über artgerechte Tierhaltung gipfelt in Faustschlag

Jena (ots)

Ein Streit über die artgerechte Tierhaltung eskalierte am Sonntagvormittag in der Camburger Straße. Zwei Männer begegneten sich beim Gassi-Gehen mit ihren Hunden, wobei ein Vierbeiner nicht angeleint war. Der Disput gipfelte darin, dass der eine den anderen ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der 44-jährige Täter mit seinem unangeleinten Tier, konnte aber durch die verständigte Polizei später angetroffen werden. Dieser muss sich nun aufgrund des Körperverletzungsdeliktes strafrechtlich verantworten. Sein Streitpartner kam mit leichten Verletzungen davon.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

