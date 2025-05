Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei nimmt zwei Männer fest

Münster (ots)

Am Sonntag (18. Mai) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Haupt-bahnhof Münster zwei Männer festgenommen.

Nach einem Körperverletzungsdelikt überprüften die Beamten am frühen Morgen die Personalien eines 50-jährigen Bielefelders. Hierbei stellten sie fest, dass die Kreispolizeibehörde Paderborn den Mann suchte. Er war vor drei Tagen nach einem Freigang nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt. Die Einsatzkräfte nahmen den deutschen Staatsangehörigen fest und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Ebenfalls den Gang in die Justizvollzuganstalt musste in den Abendstunden ein 46-jähriger Spanier antreten. Die Staatsanwaltschaft Münster suchte den Mann, weil er im März 2024 vom Amtsgericht Münster wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1125 Euro verurteilt worden war, diese jedoch nicht bezahlt hatte. Da er den haftbefreienden Betrag auch vor Ort nicht bezahlen wollte, muss er nun eine 75-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen

