Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher dringen in Werksgelände ein

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag ein Werksgelände im südwestlichen Stadtgebiet heimgesucht. Durch einen Zaun drangen sie auf das Gelände und dann in eine Halle ein. Was die Täter dort suchten, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht Personen oder Fahrzeuge rund um die Brandenburger Straße aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

