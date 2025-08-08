Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ärger provoziert und Tasche entrissen

Kaiserslautern (ots)

Einen nicht alltäglichen Taschendiebstahl hat eine Frau aus dem Stadtgebiet diese Woche angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-13312.

Nach Angaben der betroffenen 44-Jährigen war sie am Montagvormittag (4. August) gegen 11.30 Uhr zu Fuß in der Fruchthallstraße unterwegs, als ihr eine Frau begegnete, die sie vom Sehen her kannte. Diese sei auf sie zukommen und habe angefangen, Ärger zu provozieren. Als die flüchtige Bekannte der 44-Jährigen eine Stofftasche entriss, ließ diese die Frau aus Angst vor einem körperlichen Angriff mit der Tasche abziehen.

Zu Verletzungen kam es nicht. Gestohlen wurden zusammen mit der rosafarbenen Stofftasche zwei Päckchen Wolle sowie ein grüner Plastikbecher.

Von der Täterin ist lediglich bekannt, dass sie etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß ist und braune Haare mit roten Strähnen hat. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der oben angegebenen Durchwahlnummer entgegen. |cri

