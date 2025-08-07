PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau um mehr als 87.000 Euro geprellt

Verbandsgemeinde Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Eine 62-Jährige ist Opfer von Betrügern geworden und hat durch vermeintliche Aktiengeschäften mehr als 87.000 Euro an Kriminelle verloren.

Über Werbeanzeigen im Internet locken die Täter immer wieder ihre Opfer und versprechen das "große Geld" (wir berichteten mehrfach). Auch die 62-Jährige fiel auf diese Masche herein. Mit der vermeintlichen Aussicht auf lukrative Gewinne lud sie eine App auf ihr Smartphone herunter und investierte darüber in angebliche Aktiengeschäfte. Was die Frau nicht bemerkte: Hinter der App waren Betrüger am Werk. Sie gaukelten der 62-Jährigen einen Gewinn von über 213.000 Euro vor. Als sich die Frau wegen der Gewinnausschüttung an das angebliche Finanzunternehmen wandte, flog der Betrug auf. Zur Auszahlung kam es nicht.

Jetzt ermittelt die Polizei und warnt:

   - Lassen Sie sich nicht auf dubiose Finanzgeschäfte ein.
   - Informieren Sie sich vor einer Investition gründlich über das 
     angebotene Produkt und das Unternehmen sowie die damit 
     verbundenen Risiken. Nutzen Sie hierzu seriöse Quellen.
   - Prüfen Sie, ob das Unternehmen bei den zuständigen 
     Aufsichtsbehörden registriert ist und ob es positive Bewertungen
     von anderen Kunden gibt.
   - Seien Sie skeptisch, wenn eine Investition unrealistisch hohe 
     Renditen verspricht. Denken Sie daran, dass hohe Renditen meist 
     mit hohen Risiken verbunden sind.
   - Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Dubiose Anbieter 
     möchten Sie zu schnellen Entscheidungen drängen.
   - Im Zweifel und bei einem komischen Bauchgefühl gilt immer: 
     Finger weg! |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

