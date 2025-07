LPI-GTH: Brand eines Pkw

Gotha (ots) - Am Nachmittag des 10. Juli meldeten Zeugen, dass drei Pfeile in der Hausfassade eines Kindergartens in der Clara-Zetkin-Straße stecken. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Pfeile in vergleichbarer Größe zu Dartpfeilen. Zur Entfernung dieser, in geschätzter Höhe von fünf Metern, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Der an der Fassade entstandene Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha ...

mehr