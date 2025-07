Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen eingeleitet

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Bei dem Besuch eines Festivals in Lauchröden am zurückliegenden Wochenende verspürte eine 17-Jährige ein plötzliches körperliches Unwohlsein. Ihre Symptome wiesen darauf hin, dass eine bislang unbekannte Person ihr möglicherweise KO-Tropfen mittels ihres Getränkes verabreicht hatte. Die junge Frau kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen zu Täter oder Tatgeschehen werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0180537/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

