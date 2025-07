Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Platzverweis nicht nachgekommen

Eisenach (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es zu einem Einsatz von Polizeibeamten in der Jakobsstraße. Nachdem eine 33-Jährige sich unter anderem offenbar sehr lautstark äußerte und Anwohner weckte, wurde ihr ein Platzverweis erteilt. Diesem kam die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau nicht nach, beleidigte und bespuckte die Beamten und griff fortfolgend einen Beamten körperlich an. Die 33 Jahre alte Frau wurde zu Boden gebracht und im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen. Gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell