Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich an einem Auto im Ahornweg im Stadtteil Hohenecken zu schaffen gemacht. Am Dienstagmorgen fiel dem Fahrzeughalter auf, dass der Innenraum des rote Mercedes 300 SL 24 durchwühlt war. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen zwei CDs, das Serviceheft sowie der Fahrzeugschein des Pkw. Wie die Täter in den verschlossenen Pkw kamen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell