POL-PPRP: Diebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (05.02.2025), gegen 16:30 Uhr, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin von einem Grundstück in die Ebertstraße ein und kollidierte hierbei mit einem 57-jährigen Autofahrer, welcher die Ebertstraße in Richtung Erzbergerstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen beide Fahrzeugführenden leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt ...

