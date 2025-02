POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (05.02.2025), zwischen 15:50 und 16:10 Uhr, beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße einen schwarzen Citroen. Offenbar streifte der unbekannte Autofahrer die hintere Autotür auf der Beifahrerseite, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro entstand. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 ...

