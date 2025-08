POL-PPWP: Feuer greift auf Wohnhaus über

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Diebe nutzten am Samstagmorgen auf dem Kaiserberg die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Täter drangen am Vormittag bei einem Einfamilienhaus in der Obermaierstraße ein. Sie durchsuchten im Gebäude die Räumlichkeiten und gingen einen Tresor an. Die Diebe entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände und flüchteten anschließend unerkannt. Erst bei der Rückkehr zum Haus stellten die Bewohner den Einbruch fest. Die Kriminalpolizei hat die ...

