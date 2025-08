POL-PPWP: Fassadenbrand durch Gartenarbeiten

Kaiserslautern (ots) - Eine 80-jährige Frau wurde am Dienstag Opfer von Trickdieben. Wie die Seniorin bei der Polizei anzeigte, war sie gegen 11:30 Uhr in der Glockenstraße unterwegs, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Sie wollten wissen, ob es in der Straße einen Arzt gäbe. Dies verneinte die Frau und ging weiter. Als sie sicherheitshalber ihre Tasche, die an ihrem Rollator hing, kontrollierte, stellte die ...

mehr