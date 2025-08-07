Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe knacken Autos

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch im Stadtgebiet an mindestens zwei Autos zu schaffen gemacht. In einem Parkhaus in der Rosenstraße sahen sie es auf einen Renault ab. Aus dem Kofferraum des Wagens stahlen die Täter Sportartikel und Kleidung im Wert von mindestens 500 Euro. In der Bismarckstraße durchwühlten Unbekannte einen BMW und nahmen Ausweisdokumente, Ladekabel und das Handbuch des Autos mit. Wie die Täter die Wagen knackten, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

