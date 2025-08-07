PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe knacken Autos

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch im Stadtgebiet an mindestens zwei Autos zu schaffen gemacht. In einem Parkhaus in der Rosenstraße sahen sie es auf einen Renault ab. Aus dem Kofferraum des Wagens stahlen die Täter Sportartikel und Kleidung im Wert von mindestens 500 Euro. In der Bismarckstraße durchwühlten Unbekannte einen BMW und nahmen Ausweisdokumente, Ladekabel und das Handbuch des Autos mit. Wie die Täter die Wagen knackten, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

  06.08.2025 – 11:55

    POL-PPWP: Fahrzeug durchwühlt

    Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich an einem Auto im Ahornweg im Stadtteil Hohenecken zu schaffen gemacht. Am Dienstagmorgen fiel dem Fahrzeughalter auf, dass der Innenraum des rote Mercedes 300 SL 24 durchwühlt war. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen zwei CDs, das Serviceheft sowie der Fahrzeugschein des Pkw. Wie die Täter in den verschlossenen Pkw kamen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 ...

    mehr
  05.08.2025 – 13:29

    POL-PPWP: Urlaubszeit von Einbrechern ausgenutzt

    Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots) - Am Montagmorgen bemerkte eine Anwohnerin ein durchwühltes Haus. Offensichtlich waren Diebe am Werk. Die Eigentümer befinden sich derzeit im Urlaub und hatten die Nachbarin damit beauftragt, gelegentlich nach dem Rechten zu sehen. Beim Betreten des Einfamilienhauses bemerkte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Bereits auf den ersten Blick stellte sie fest, dass jemand im Haus gewesen ...

    mehr
  05.08.2025 – 13:27

    POL-PPWP: Online-Job entpuppt sich als Betrugsmasche

    Kaiserslautern (ots) - Insgesamt 1790 Euro verlor eine 40-Jährige an ihren vermeintlichen Arbeitgeber. Sie war einem Betrüger aufgesessen. Über einen Messenger wurde die im Stadtgebiet wohnende Frau vor einigen Tagen auf ein Online-Jobangebot aufmerksam gemacht. Dabei sollte sie Hotels im Internet bewerten und somit etwas Geld verdienen. Nachdem die 40-jährige zunächst einige Bewertungen erfolgreich verfasst hatte, ...

    mehr
