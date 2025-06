Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte entwenden Reisetasche samt Inhalt im Hauptbahnhof Essen

Essen (ots)

Mit Bildern aus den Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach drei Tatverdächtigen, welche am 05. Oktober 2024 beim Halt des Zuges ICE 2417 (Zuglauf Hamburg Harburg - Köln Hbf) im Hauptbahnhof Essen eine Reisetasche entwendeten.

Die Geschädigte befand sich im ICE 2417 von Hamburg Harburg nach Köln auf Sitzplatz 54 in Wagen 3. Die graue Reisetasche habe sie hinter sich auf der Kofferablage abgestellt. Während der Fahrt, ab Bahnhof Bochum, setzten sich drei unbekannte Männer in ihre Nähe. Die Männer wirkten auffällig, flüsterten und schauten sich immer wieder um. Einer von ihnen ging während der Fahrt in den hinteren Teil des Zuges. Beim Halt in Essen standen alle drei auf, und kurz darauf stellte die Geschädigte fest, dass ihre Reisetasche verschwunden war. Sie rief sofort laut um Hilfe und versuchte, die Männer zu verfolgen, jedoch erfolglos.

Die gesuchten Personen wurden wie folgt beschrieben:

Der erste männliche Tatverdächtige trug eine helle Baskenmütze, eine dunkle Jacke mit heller Hose und blauen Schuhe. Die zweite Person ist ebenfalls männlich mit roten Haaren, trug ein dunkles Basecap mit dunkler Jacke, blauer Jeans und weißen Schuhen. Der dritte männliche Tatverdächtige hatte einen dunklen Vollbart und trug ein graues Basecap mit dunkler Jacke, dunkler Jeans sowie dunklen Schuhen.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung nach den unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Tat ereignete sich am 05. Oktober 2024 gegen 22:35 Uhr im ICE 2417 welcher auf Bahnsteig 1 des Essener Hauptbahnhofs hielt. Die Bundespolizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/5-oktober-2024-diebstahl-hauptbahnhof-essen-im-ice-von-hamburg-richtung-koeln-32-2025

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell