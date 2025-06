Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreister Dieb - Bundespolizei nimmt Unbelehrbaren fest

Köln (ots)

Kam ein 40-jähriger Algerier nach seinem ersten Diebstahl mit einer Strafanzeige und einem Platzverweis für den Kölner Hauptbahnhof noch glimpflich davon, nutzte er dies aus und stahl direkt nach Verlassen der Polizeidienststelle ein Handy in ebendiesem. Eine sofortige Videosicherung identifizierte den Algerier als Beschuldigten, sodass Bundespolizisten ihn festnahmen.

Am gestrigen Dienstag (10. Juni) ging der 40-Jährige durch einen stehenden ICE und durchsuchte eine Jacke und einen Rucksack nach Wertgegenständen. Dabei entwendete er eine Geldbörse. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Bundespolizei. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung führten die Beamten den Dieb der Dienststelle zu. Dort verlief der Datenabgleich mittels Fingerabdrücke positiv: Gegen den Mann lagen zum Abfragezeitpunkt drei Aufenthaltsermittlungen, unter anderem wegen eines Eigentumsdeliktes, vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Polizeibekannten mit einem Platzverweis aus den Diensträumen.

Doch damit nicht genug: Unmittelbar nachdem sie den Algerier entlassen hatten, erhielten die Bundespolizisten Kenntnis über einen Diebstahl in einer Imbissfiliale im Hauptbahnhof. Eine parallel durchgeführte Videoauswertung identifizierte den kurz zuvor entlassenen 40-Jährigen als erneuten Dieb. Die Uniformierten fahndeten im Nahbereich und stellten ihn kurze Zeit später am Bahnsteig. Diesmal kam er nicht so leicht davon: Die Einsatzkräfte nahmen den Algerier fest und führten ihn dem Polizeigewahrsamsdienst zu.

Er muss sich nun für seine Taten vor einem Richter verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell