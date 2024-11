Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Auto prallt gegen Hauswand; Bad Fallingbostel: Einbruch in Büroraum; Bad Fallingbostel: Werkzeug entwendet; Schneverdingen: Alleinbeteiligt gegen Baum

Heidekreis (ots)

12.11.2024 / Auto prallt gegen Hauswand

Munster: Ein 25-jähriger Mann aus Hamburg kam in der Nacht zu Mittwoch gegen 00:20 Uhr mit seinem Auto in einem Kurvenbereich von der Soltauer Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde der Fahrer, der keinen Führerschein besitzt, schwer verletzt. Seine beiden Mitfahrer, ein 17-jähriger Munsteraner und eine 20-Jährige aus Hamburg wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

12.11.2024 / Einbruch in Büroraum

Bad Fallingbostel: In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbekannte gegen 01:45 Uhr Zugang zu einem Büroraum in der Westendorfer Straße. Anschließend verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

12.11.2024 / Werkzeug entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte begaben sich in der Zeit vom 07.11.2024 bis zum 12.11.2024 in eine Zelthalle im Tietlinger Lönsweg und entwendeten aus mehreren Schränken diverses Werkzeug. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

12.11.2024 / Alleinbeteiligt gegen Baum

Schneverdingen: Am Dienstag befuhr ein 22-jähriger Autofahrer den Timmerloher Weg von Heber in Richtung Timmerloh. Gegen 12:45 Uhr kam der junge Mann beim Durchfahren einer Rechtskurve mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der Schneverdinger leicht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

