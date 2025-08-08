PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen und EC-Karte genutzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag im Stadtteil Morlautern ein Auto durchwühlt. Als die Halterin des Ford Focus am Morgen in der Straße "An der Sommerhalde" zu ihrem abgestellten Pkw kam, stellte sie fest, dass das Handschuhfach offenstand und der Inhalt im Fußraum sowie auf dem Beifahrersitz verteilt war. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter einen Geldbeutel mit, den sie in seinem "Versteck" entdeckten. Darin befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie der Führerschein der 61-Jährigen.

Wie sich später herausstellte, setzten die Diebe die erbeutete EC-Karte direkt ein - vermutlich beim kontaktlosen Bezahlen ohne PIN-Eingabe an einem Zigarettenautomaten. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Wie es den Dieben gelang, in den Wagen einzudringen, ist ebenfalls unklar. Die Halterin ist sich sicher, das Auto nach dem Abstellen ordnungsgemäß verschlossen zu haben. Die Tatzeit liegt zwischen 0.30 und 7.40 Uhr.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren in der fraglichen Nacht gegen 3 Uhr unbekannte Personen in Morlautern unterwegs, die den Schließzustand geparkter Fahrzeuge überprüften. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
