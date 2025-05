Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Werkstattraum in Lagerhalle in Drochtersen, Diebstahl von Regenrinne und Fallrohr

Stade (ots)

1. Einbruch in Werkstattraum in Lagerhalle in Drochtersen

Unbekannte Täter sind in der zeit zwischen Freitag, den 09.05., 13:00 h und Montag, den 12.05., 16:00 h in Drochtersen in der Straße "Am Elbdeich" in eine dortige Lagerhallte eingestiegen. Im Inneren wurde ein Container aufgehebelt und ein Stromerzeugen sowie ein Trennschleifer entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

2. Diebstahl von Regenrinne und Fallrohr

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude in der Straße "Poggenpohl" vom Nebengebäude eines dortigen zur Zeit leerstehenden Einfamilienhauses eine ca. 6 Meter lange Regenrinne und ein ca. 3 Meter langes Fallrohr aus verzinktem Metall abmontiert und mitgenommen. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

