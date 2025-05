Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Lastenrad im Alten Land

Stade (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Freitag, den 09.05. zwischen 14:00 h und 17:00 h in Hollern-Twielenfleth im Alten Land in der Straße Hinterdeich ein dort an einer Obstplantage abgestelltes elektrisches Lastenrad entwendet.

Das grau-braune Rad der Marke BABBOE CURVE-E mit Regenverdeck stellt einen Wert von ca. 3.700 Euro dar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder die sagen können, wo sich das Rad derzeit befindet, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

