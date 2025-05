POL-DA: Lampertheim: Weißer Dodge RAM gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) - Zwei Unbekannte drangen in der Nacht zum Freitag (09.05.), gegen 2.15 Uhr, gewaltsam in einen umzäunten Carport in der Ludwigstraße in Auerbach ein. Ihnen fielen dort anschließend drei E-Bikes, ein Rennrad und ein E-Scooter im Wert von insgesamt rund 17.000 Euro in die Hände. Im Rahmen der ...

